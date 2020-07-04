Кирилл Новиков: Шансы на попадание в еврокубки остаются такими же, что были и до матча с «Арсеналом»

- Шансы остаются такими же, что были и до сегодняшнего матча. Все команды находятся в одинаковом состоянии, и каждый может обыграть каждого. Вся борьба впереди, несмотря на потерянные три очка, - передает слова Новикова пресс-служба бело-голубых.

Напомним, что «Арсенал» в гостях взял верх над «Динамо», играя в меньшинстве с 35-й минуты встречи: за две желтые карточки с поля был удален защитник тульского клуба Кирилл Комбаров.

После этой игры тульский клуб набрал 31 очко и поднялся на десятую строчку в турнирной таблице РПЛ, московская команда с 32 очками осталось на восьмом месте.