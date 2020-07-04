Алекс Крал: За поражение от «Тамбова» в первую очередь мы должны спросить с игроков

- Дома мы должны выглядеть сильнее, мы должны быть более готовыми и решительными. Сегодняшний матч не про тактику, не про тренеров, не про сотрудников клуба. Это результат игроков. Мы дважды вели в счете и трижды пропустили. Мы должны спросить в первую очередь с игроков, - передает слова Крала «РИА Новости».

Напомним, что «Тамбов» в гостях вырвал победу в матче 26-го тура чемпионата России со «Спартаком», дважды по ходу встречи уступая в счете.

Добавим, что после этой игры «Спартак», имея в активе 32 очка, занимает шестую строчку в турнирной таблице РПЛ, «Тамбов», набрав 28 очков, поднялся на 12-е место.

В следующем туре красно-белые сыграют дома против «Локомотива», а тамбовская команда на своем поле встретится с «Ахматом».