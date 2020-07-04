«Бавария» двадцатый раз в истории выиграла Кубок Германии

Встреча прошла в Берлине на арене «Олимпиаштадион» и завершилась со счетом 4:2 в пользу мюнхенской команды, в составе которой голами отметились Давид Алаба (16-я минута), Серж Гнабри (24) и Роберт Левандовски (59, 89). У леверкузенского клуба точными ударами отличились Свен Бендер (63) и Кай Хаверц (90+4).
Таким образом, «Бавария» второй год кряду и двадцатый в истории клуба становится обладателем Кубка Германии.
🏆🏆🏆🏆🏆— FC Bayern München (@FCBayern) July 4, 2020
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🏆🏆🏆🏆#20in2020 #DaistdasDing
источник: «Советский спорт»