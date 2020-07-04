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04 июля 22:55

«Бавария» двадцатый раз в истории выиграла Кубок Германии

Футболисты «Баварии» обыграли «Байер» в финальном матче Кубка Германии.

Встреча прошла в Берлине на арене «Олимпиаштадион» и завершилась со счетом 4:2 в пользу мюнхенской команды, в составе которой голами отметились Давид Алаба (16-я минута), Серж Гнабри (24) и Роберт Левандовски (59, 89). У леверкузенского клуба точными ударами отличились Свен Бендер (63) и Кай Хаверц (90+4).

Таким образом, «Бавария» второй год кряду и двадцатый в истории клуба становится обладателем Кубка Германии.

источник: «Советский спорт»
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