«Бавария» двадцатый раз в истории выиграла Кубок Германии

Встреча прошла в Берлине на арене «Олимпиаштадион» и завершилась со счетом 4:2 в пользу мюнхенской команды, в составе которой голами отметились Давид Алаба (16-я минута), Серж Гнабри (24) и Роберт Левандовски (59, 89). У леверкузенского клуба точными ударами отличились Свен Бендер (63) и Кай Хаверц (90+4).

Таким образом, «Бавария» второй год кряду и двадцатый в истории клуба становится обладателем Кубка Германии.