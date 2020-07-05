Бубнов дал прогноз на матч «Краснодар» – «Зенит»

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Бубнов выразил мнение, что «Зенит» обыграет «Краснодар» в гостевом поединке 26-го тура РПЛ.

«Перед рестартом «Краснодар» воспринимался, пожалуй, как главный теневой преследователь ушедшего в отрыв «Зенита». Петербуржцев южане не догонят, но на второе место всерьез претендуют.

«Краснодар», сыгравший первый официальный матч только в среду, неплохо смотрелся на фоне «Ростова». Но поставлю все же на лидера чемпионата, который приедет играть на победу», – цитирует Бубнова Sportbox.ru.

Напомним, матч «Краснодар» – «Зенит» состоится в воскресенье, 5 июля и стартует в 20.30 мск.