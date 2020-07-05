Вадим Евсеев: «Уфа» – шестая. По чуть-чуть движемся вперед

В 26-м туре чемпионата России «Уфа» и «Урал» сыграли вничью 1:1. Гости были близки к победе, но хозяева, играя вдесятером, сравняли счет за полминуты до финального свистка.

После игры главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев дал комментарий для телеканала «Матч Премьер»:

«После того, как остались вдесятером, главным было не развалиться структурно. В предыдущей игре «Арсенал» показал, как это сделать. Мы пытались играть так же.

Кому-то могло показаться, что мы физически были уставшими и не готовыми. Но тогда бы мы просто не смогли бы отыграться в концовке в меньшинстве. Благодарен ребятам за то, что они через «не могу» добились положительного результата. Сейчас «Уфа» – шестая. По чуть-чуть движемся вперед».

«Уфа» поднялась на шестое место, набрав 33 очка и обойдя «Спартак».