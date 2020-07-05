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05 июля 20:24
автор: Виктор Шарафудинов

«Рубин» обыграл «Оренбург» благодаря первому голу Макарова в РПЛ

Команда Леонида Слуцкого занимает 12-е место в турнирной таблице.

Матч 26-го тура чемпионата России «Рубин» – «Оренбург» завершился с результатом 1:0.

Единственный гол забил на 67-й минуте вышедший на замену Денис Макаров. После навеса Хвичи Кварацхелии, Дарко Йевтич головой перенаправил мяч в район дальней штанги, и Макаров поразил цель ударом с правой с близкого расстояния. Ранее 22-летний полузащитник в РПЛ не забивал.

«Рубин» набрал 30 очков и занимает 12-е место, уступая по личным встречам «Сочи».

«Оренбург» замыкает турнирную таблицу, находясь на последнем 16-м месте с 23 очками. С учетом двух технических поражений проигрышная серия команды длится уже шесть туров.

8 июля «Оренбург» примет ЦСКА. 9 июля «Рубин» сыграет дома с «Краснодаром».

Чемпионат России

26-й тур

«Рубин» (Казань) – «Оренбург» – 1:0 (0:0)

Гол: Макаров, 67.

«Рубин»: Дюпин, Старфельт, Игорь Коновалов (Могилевец, 80), Зуев, Самошников, Кварацхелия (С.Бакаев, 83), Давиташвили (Макаров, 57), Йевтич (Тарасов, 83), Пабло Сантос, Абильдгор, И.Игнатьев (Макаров, 80).

«Оренбург»: Климович, Сиваков, Терехов, Шахов, Зотов, Готлиб (Бидловский, 65), Кулишев, Липовой, Черных (Хорошков, 87), Шкофлек (Криворучко, 81), Чуканов.

Предупреждения: Самошников, 85, Старфельт, 90+2 – Кулишев, 23, Зотов, 72.

Судья: Левников (Санкт-Петербург).

источник: «Советский спорт»
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