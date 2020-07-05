«Рубин» обыграл «Оренбург» благодаря первому голу Макарова в РПЛ

Матч 26-го тура чемпионата России «Рубин» – «Оренбург» завершился с результатом 1:0.

Единственный гол забил на 67-й минуте вышедший на замену Денис Макаров. После навеса Хвичи Кварацхелии, Дарко Йевтич головой перенаправил мяч в район дальней штанги, и Макаров поразил цель ударом с правой с близкого расстояния. Ранее 22-летний полузащитник в РПЛ не забивал.

«Рубин» набрал 30 очков и занимает 12-е место, уступая по личным встречам «Сочи».

«Оренбург» замыкает турнирную таблицу, находясь на последнем 16-м месте с 23 очками. С учетом двух технических поражений проигрышная серия команды длится уже шесть туров.

8 июля «Оренбург» примет ЦСКА. 9 июля «Рубин» сыграет дома с «Краснодаром».