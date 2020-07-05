Константин Парамонов: Футболисты «Оренбурга» морально опустошены

В первой за две недели встрече «Оренбург» проиграл в Казани «Рубину» со счетом 0:1. Ранее из-за вспышки коронавируса команда пропустила два тура, согласившись на технические поражения.

Главный тренер «Оренбурга» Константин Парамонов прокомментировал ситуацию на пресс-конференции.

«Конечно, нам тяжело было, – цитирует слова Парамонова «РИА Новости». – Мы сидели по номерам, друг друга не видели почти что несколько дней. Только на предыгровой тренировке, когда нам сказали, что можно. Потом два часа летим - не летим. Это все продолжается третью игру. Это тяжело. Ребята морально опустошены, так как могли сыграть вничью. Мне было жаль их. Выложились полностью, но очки увезти не удалось.

Идеальным был бы ничейный результат. Мы допустили ошибку и пропустили. Забили ответный гол, но посчитали, что он был забит неправильно. Друзья звонят и говорят, что там все было чисто, но, к сожалению, не засчитали. Ребята – молодцы. Сыграли в силу возможностей и выложились по полной программе».

«Оренбург» замыкает турнирную таблицу, находясь на последнем 16-м месте с 23 очками. С учетом двух технических поражений проигрышная серия команды длится уже шесть туров.