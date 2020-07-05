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05 июля 21:48
автор: Виктор Шарафудинов

Уткин и Азмун оформили дубли в начале второго тайма. «Зенит» опять выигрывает у «Краснодара»

На юге России продолжается центральный матч 26-го тура.

На 50-й минуте «Краснодар» во второй раз за вечер восстановил равновесие в матче против «Зенита», сделав счет 2:2, но уже две минуты спустя гости вновь вышли вперед.

Сначала дальним ударом с левой дубль оформил Даниил Уткин, а затем в суматохе у ворот Матвея Сафонова мяч в сетку протолкнул Сердар Азмун.

В первом тайме Азмун открыл счет на 5-й минуте, а Уткин отличился на 29-й. На первой добавленной минуте (45+1) Артем Дзюба вывел гостей вперед, реализовав пенальти.

В случае победы «Зенит» досрочно станет чемпионом России.

источник: «Советский спорт»
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