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05 июля 23:46
автор: Виктор Шарафудинов

«Алавес» уволил тренера после пяти поражений подряд

Асьер Гаритано работал с командой с мая прошлого года.

4 июля «Алавес» потерпел пятое поражение подряд в чемпионате Испании, уступив «Вальядолиду» со счетом 0:1. В воскресенье 5 июля с поста главного тренера команды был уволен 50-летний Асьер Гаритано.

Новость сообщил официальный сайт «Алавеса». Бывший тренер «Леганеса» и «Реала Сосьедада» Гаритано работал в клубе из города Витория-Гастейс с мая прошлого года. Пока неизвестно под чьим руководством команда завершит сезон.

За четыре тура до конца чемпионата «Алавес» занимает 15-е место, набрав 35 очков. У находящейся в зоне вылета «Мальорки» – 29.

источник: ФК «Алавес»
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