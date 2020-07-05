«Алавес» уволил тренера после пяти поражений подряд

4 июля «Алавес» потерпел пятое поражение подряд в чемпионате Испании, уступив «Вальядолиду» со счетом 0:1. В воскресенье 5 июля с поста главного тренера команды был уволен 50-летний Асьер Гаритано.

Новость сообщил официальный сайт «Алавеса». Бывший тренер «Леганеса» и «Реала Сосьедада» Гаритано работал в клубе из города Витория-Гастейс с мая прошлого года. Пока неизвестно под чьим руководством команда завершит сезон.

За четыре тура до конца чемпионата «Алавес» занимает 15-е место, набрав 35 очков. У находящейся в зоне вылета «Мальорки» – 29.