Массимилиано Аллегри: Мне без разницы, в какой стране тренировать. От Испании не откажусь

Массимилиано Аллегри в интервью газете Marca рассказал о планах про продолжению тренерской карьеры.

«Я использовал свободное время, чтобы зарядиться энергией и насладиться временем со своей семьей и моим родным городом Ливорно, где проживают мои давние друзья, – сообщил Аллегри. – Мне без разницы, в какой стране работать. Ищу клуб, с которым мы будем действовать вместе и у которого есть амбиции побеждать.

Чемпионат Испании? А кто откажется от такого варианта? Думаю, никто»

В 2011 году по итогам своего первого сезона в «Милане» Аллегри привел красно-черных к завоеванию чемпионского титула. С 2014 по 2019 годы он тренировал «Ювентус», завоевав еще пять скудетто и дважды пробившись с туринским клубом в финал Лиги чемпионов.

Ранее британская пресса писала о переговорах 52-летнего итальянца с различными клубами, включая «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Ньюкасл».