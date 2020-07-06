Артем Дзюба: Будут много говорить, что чемпионат не тот, но это разговоры для бедных

Вчера «Зенит» на выезде обыграл «Краснодар» со счетом 4:2 и за четыре тура до конца турнира РПЛ досрочно гарантировал себе второй подряд титул чемпиона России.

Своими эмоциями и впечатлениями в интервью пресс-службе клуба поделился лучший бомбардир «Зенита» и РПЛ нынешнего сезона Артем Дзюба:

«Это самый тяжелый матч в моей карьере. Маге Оздоеву вообще плохо стало. Если честно, я минут 15 просто лежал в холодных полотенцах. Меня укутали всего, я ничего не слышал, лед под головой.

В первом тайме мне так плохо было, честно. Я думал, что это то ли солнечный, то ли тепловой удар. Мне было ужасно. Я так понял, что всем тяжело было, но мне казалось, что тяжелее всех было мне.

Что касается гола с пенальти, то я даже не помню. Я просто разбежался… Помню, что Сафонов подошел и говорит: «Че это ты поменял удар?» А я говорю: «Мне так плохо было, я просто бил по мячу».

Маге плохо было. Мистер блевонтин. Я продержался, в отличие от слабых этих, которые блюют. Я 15 минут отлежался и собрался. Во втором тайме пару раз было что-то чуть-чуть похожее на дуновение ветра. Я аж обрадовался, начал дышать ртом, и в этот момент залетела какая-то мошка, я там опять чуть не проблевался… Короче, матч был очень тяжелый!

Это вандерфульно. Это эмейзинг. Это восхитительно. Это шикарно. Это прям волшебно. По-моему, еще никогда так рано не было чемпиона в России. Войти в историю всегда приятно. Творим историю! Прекрасная команда, прекрасные люди. Под командой я подразумеваю вообще всех людей.

Говорят, что второй титул всегда тяжелее дается. После просмотра Last Dance я хочу стать, как «Чикаго Буллз», трехкратным. Это моя цель, это было бы круто.

Самое прекрасное, когда тебя меняют, а весь стадион гудит. Значит, ты сделал что-то хорошее в этой игре. Безумно приятно, когда так провожают.

У меня рекордный сезон по статистике? Я всегда говорил, что я командный игрок. Нужно играть на команду. Даже когда ты не забиваешь, главное, чтобы команда побеждала. Для меня это прежде всего. И это не пустые слова. Если ты хочешь выигрывать что-то лично, то нужно идти в другой вид спорта. Здесь команда прежде всего. После чемпионата мира я понял, что такое единство, что такое команда. И я очень рад, что в «Зените» у нас сейчас такой хороший коллектив. Пацаны — прям красавцы! С ними приятно играть и побеждать, большое дело делаем. Будут много говорить, что чемпионат не тот, все не те, но это разговоры для бедных».

31-летний Дзюба в 25 матчах нынешнего сезона забил 16 голов и сделал 13 результативных передач.