ЦСКА ведет переговоры с аргентинским «Сан-Лоренсо» о переходе нападающего Гайча

Tuttomercatoweb сообщил подробности о переговорах московского ЦСКА с аргентинским «Сан-Лоренсо» о переходе в состав армейцев 21-летнего нападающего Адольфо Гайча.

Источник утверждает, что ЦСКА готов заплатить 8 миллионов евро, а также гарантировать получение бонусов в том случае, если Гайч добьется в России определенных успехов. «Сан-Лоренсо» еще не ответил на предложение из Москвы, однако оформление трансфера весьма вероятно.

Дело в том, что клуб из Буэнос-Айреса нуждается в деньгах из-за финансовых последствий пандемии коронавируса. Помимо ЦСКА интерес к Гайчу проявляли итальянские клубы «Интер», «Милан», «Парма» и «Рома».

В минувшем сезоне Гайч забил пять мячей за «Сан-Лоренсо» в 12 матчах чемпионата Аргентины, который был завершен досрочно. Также в активе Адольфо один матч за национальную сборную страны. 11 сентября прошлого года он вышел на замену на 87-й минуте вместо Родриго де Пауля в товарищеской игре против команды Мексики (4:0 в пользу Аргентины).

Агент футболиста Матиас Фавано подтвердил факт переговоров, но заявил, что ЦСКА пока не делал предложение «Сан-Лоренсо».