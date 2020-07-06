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06 июля 22:12
автор: Виктор Шарафудинов

«Зениту» вручат новый трофей чемпионов РПЛ после матча против «Сочи» (видео)

Команда Сергея Семака досрочно гарантировала себе победу в чемпионате, победив в воскресенье «Краснодар».

Официальный сайт РПЛ объявил о том, что новый чемпионский трофей будет вручен «Зениту» в среду 8 июля после завершения домашнего матча 27-го тура против «Сочи».

В сообщении лиги сказано, что «Зенит» первым получит новый трофей, который РПЛ презентовала 26 февраля 2020 года. Над ним работали студия Артемия Лебедева и художественно-производственная студия Art4You.

В сезоне 2018/19 клуб из Санкт-Петербургу в пятый раз выиграл титул чемпиона России и получил старый кубок на вечное хранение, после чего лига представила новый трофей.

Выиграв в воскресенье, «Зенит» набрал 62 очка и стал недосягаемым и для «Локомотива» (49) и для «Краснодара» (45 очков после 25 игр).

В активе петербургской команды теперь шесть побед в чемпионате России и один титул чемпионов СССР.

источник: РПЛ
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