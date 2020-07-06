«Леванте» и «Реал Сосьедад» сыграли вничью

Матч 34-го тура чемпионата Испании «Леванте» – «Реал Сосьедад» завершился вничью 1:1.

На 12-й минуте гости вышли вперед, когда их шведский нападающий Александер Исак забил свой девятый гол в нынешнем чемпионате поле навеса Микеля Оярсабаля.

Уже на 16-й валенсийская команда отыгралась стараниями Хосе Луиса Моралеса, и после этого счет больше не изменился.

«Реал Сосьедад» остался на седьмом месте, набрав 51 очко. У «Севильи», которая находится в зоне Лиги чемпионов на четвертой строчке – 57, и сегодня вечером команда из Андалусии сыграет дома с «Эйбаром».

«Леванте» занимает 12-ю строчку, имея 43 очка.