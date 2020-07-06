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06 июля 22:23
автор: Виктор Шарафудинов

«Леванте» и «Реал Сосьедад» сыграли вничью

Клуб из Сан-Себастьяна остался на седьмом месте.

Матч 34-го тура чемпионата Испании «Леванте» – «Реал Сосьедад» завершился вничью 1:1.

На 12-й минуте гости вышли вперед, когда их шведский нападающий Александер Исак забил свой девятый гол в нынешнем чемпионате поле навеса Микеля Оярсабаля.

Уже на 16-й валенсийская команда отыгралась стараниями Хосе Луиса Моралеса, и после этого счет больше не изменился.

«Реал Сосьедад» остался на седьмом месте, набрав 51 очко. У «Севильи», которая находится в зоне Лиги чемпионов на четвертой строчке – 57, и сегодня вечером команда из Андалусии сыграет дома с «Эйбаром».

«Леванте» занимает 12-ю строчку, имея 43 очка.

9 июля «Леванте» сыграет в гостях с «Мальоркой». 10 июля «Реал Сосьедад» примет «Гранаду».

источник: «Советский спорт»
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