Представитель ЦСКА приехал в офис «Сан-Лоренсо», чтобы договориться о трансфере Гайча

Исполняющий обязанности главы селекционного отдела московского ЦСКА Андрей Мовсесьян прилетел в Буэнос-Айрес и приехал в офис клуба «Сан-Лоренсо».

Цель представителя армейцев в том, чтобы договориться о трансфере 21-летнего аргентинского нападающего Адольфа Гайча. Об этом сообщает «РИА Новости», ссылаясь на агента футболиста «Сан-Лоренсо» Матиаса Фавано.

Ранее Tuttomercatoweb написал о том, что сумма трансфера может составить 8 миллионов евро. Вдобавок ЦСКА намерен предложить «Сан-Лоренсо» дополнительные бонусы, которые аргентинский клуб получит в том случае, если Гайч будет успешно выступать в России.

В минувшем сезоне Гайч забил пять мячей за «Сан-Лоренсо» в 12 матчах чемпионата Аргентины, который был завершен досрочно. Также в активе Адольфо один матч за национальную сборную страны. 11 сентября прошлого года он вышел на замену на 87-й минуте вместо Родриго де Пауля в товарищеской игре против команды Мексики (4:0 в пользу Аргентины).