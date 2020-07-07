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07 июля 09:06
автор: Виктор Шарафудинов

В Болгарии 19 футболистов заразились коронавирусом из-за ошибки сотрудников лаборатории

Футбольный сезон в стране должен завершиться на следующей неделе.

Sportstar сообщает, что ошибка сотрудников лаборатории при определении результатов теста на коронавирус у защитника клуба «Царско Село» Мартина Ковдански привела к тому, что заразились еще 19 игроков.

Лаборатория допустила ошибку, сообщив об отрицательном результате анализов Ковдански. Защитник сыграл в матче против команды «Черно море», выйдя в стартовом составе, и затем было выявлено еще 20 новых случаев заражения коронавирусной инфекции. Четыре в команде «Царско село» (у трех футболистов и у президента клуба Стойне Манолова), и целых 16 в клубе «Черно море».

Лаборатория, в которой Кавдански сдавал тест, уже признала ошибку, заявив, что футболист действительно был инфицирован.

«Черно Море» в плей-офф принимает участие в борьбе за выход в Лигу Европы и сегодня должно сыграть против команды «Арда».

«Царско Село» вместе с «Ботевом» и «Дунавом» должно побороться за сохранение места в элитном дивизионе.

источник: Sportstar
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