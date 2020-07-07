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07 июля 11:13
автор: Виктор Шарафудинов

Самуэль Жиго: Еще есть возможность попасть в еврокубки и выиграть трофей для «Спартака»

Завтра 8 июля красно-белые примут «Локомотив».

В интервью пресс-службе «Спартака» французский защитник столичной команды Самуэль Жиго рассказал о целях на оставшиеся матчи сезона, а также поделился ожиданиями от дерби против «Локомотив».

«Сложно дать четкую оценку нашему выступлению, – отметил Жиго. – Не люблю и не хочу говорить о себе персонально, я всего лишь часть команды. Голы, которые я забил в первой части сезона, уже в прошлом. Сейчас нужно думать только о предстоящих матчах и отдавать все силы до самого конца. Ведь у нас еще есть возможность попасть в еврокубки и выиграть трофей для «Спартака». Победа в Кубке России – наша цель и кратчайший путь в Лигу Европы. Но о чемпионате, конечно, нельзя забывать: впереди еще четыре тура.

Знаю, что недавно у «Локомотива» сменился тренер. Это всегда дает команде эмоциональный подъем, дополнительную энергию. Мы ведь разгромили «Локо» как раз когда пришел Доменико Тедеско; это был наш первый матч по новой игровой схеме. Нас ждет интересная встреча. Соперник силен, идет на втором месте. Но мы знаем, как действовать. Тем более – сыграем дома. Нужно побеждать».

Матч «Спартак» – «Локомотив» состоится в среду 8 июля и начнется в 20:30 по московскому времени.

Железнодорожники после 26 туров занимают второе место, набрав 49 очков, а команда Доменико Тедеско идет на седьмой строчке турнирной таблице с 32 очками.

Жиго в нынешнем сезоне сыграл в РПЛ 23 матча, забив четыре гола и сделал одну результативную передачу.

источник: ФК «Спартак»
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