Цорн покинет «Спартак»

Томас Цорн сегодня будет лишен должности генерального директора московского «Спартака».

Такое решение было принято советом директоров клуба, о чем сообщают сразу несколько разных источников в социальных сетях.

33-летний Цорн работает в «Спартаке» с мая 2019 года. По его инициативе принимались трансферные решения, а также был назначен на должность главного тренера Доменико Тедеско.

После 26 туров красно-белые занимают седьмое место в турнирной таблице, набрав 32 очка.

Завтра 8 июля «Спартак» примет «Локомотив».