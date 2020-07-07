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Цорн покинет «Спартак»
07 июля 14:51
автор: Виктор Шарафудинов

Цорн покинет «Спартак»

После 26 туров красно-белые занимают седьмое место в чемпионате России.

Томас Цорн сегодня будет лишен должности генерального директора московского «Спартака».

Такое решение было принято советом директоров клуба, о чем сообщают сразу несколько разных источников в социальных сетях.

33-летний Цорн работает в «Спартаке» с мая 2019 года. По его инициативе принимались трансферные решения, а также был назначен на должность главного тренера Доменико Тедеско.

После 26 туров красно-белые занимают седьмое место в турнирной таблице, набрав 32 очка.

Завтра 8 июля «Спартак» примет «Локомотив».

Андрей Червиченко: Цорн – человек из ниоткуда, не понимаю, как он так долго продержался в «Спартаке»

источник: «Советский спорт»
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