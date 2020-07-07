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Андрей Червиченко: Цорн – человек из ниоткуда, не понимаю, как он так долго продержался в «Спартаке»
07 июля 13:43
автор: Юрий Волохов

Андрей Червиченко: Цорн – человек из ниоткуда, не понимаю, как он так долго продержался в «Спартаке»

Бывший президент «Спартака» поделился с «Советским спортом» мнением о ситуации в столичном футбольном клубе.

- Впереди у «Спартака» дерби с «Локомотивом», но болельщики продолжают обсуждать домашнее поражение красно-белых от «Тамбова». Как считаете, Александр Соболев при счете 2:2 забил правильный гол?
- Мне кажется, да, гол был чистый. Толчка со стороны Соболева я не увидел. Единственное: смутило падение защитника «Тамбова». Как-то он так падал, словно ему коленом в спину дали. Падение естественное получилось, такое сымитировать нельзя...

- Судья Владимир Москалев взятие ворот отменил, а помощью видеоассистента воспользоваться не мог. Вы поняли объяснение РПЛ, почему на матче не работала система VAR?
- Не до конца. Допускаю, что сам «Спартак» продавил идею отказа от VAR на игре. Мы же знаем, что эта система очень нервирует владельца клуба Ленида Федуна. Он считает, что из-за VAR команда недополучила несколько очков. А когда-то в неудачах команды обвиняли… автобус, мол, не фартовый. Да-да, было в «Спартаке» и такое. Вскоре после того, как я ушел из клуба, и пошла продолжительная серия неудачных матчей.
Вот и сейчас с VAR то же самое. Нашли повод отказаться - якобы нельзя видеоповторы использовать более чем на четырех матчах одного игрового дня. А ведь были же разговоры о семи матчах, прекрасно помню... И надо же такому получиться, что именно с «Тамбовом» VAR мог помочь «Спартаку»...
Сначала же все шло по плану. Гол с «левого» пенальти забили, посадили своего комментатора, болельщика «Спартака» Георгия Черданцева, который должен был всю страну убеждать, что и без видеоповторов тоже хорошо. Но жизнь рассудила иначе. Там ведь не только гол Соболева отменили. Можно было еще ставить пенальти на Джордане Ларссоне. При наличии VAR «Спартак» минимум не проиграл бы.

Андрей Червиченко

- Теперь, после одного набранного очка в трех матчах, пошли разговоры о возможном увольнении генерального директора Томаса Цорна. Либо - о существенном ограничении его полномочий.
- Да я вообще не понимаю, чем Цорн изначально заслужил такую должность в таком клубе? Он, что, взял какую-то команду из низов таблицы и вывел ее в призеры? Или поднял кого-то из низшей лиги в высшую и там громко о себе заявил?
Да нет же, этот человек взялся из ниоткуда, ничем себя до «Спартака» не проявил. Так какого результата от него можно было ждать?
Говорят о его родственных связях с кем-то из руководителей нашего футбола? Но этот факт не нашел своего официального подтверждения.
Зато есть другие факты: при Цорне «Спартак» больше всех потратил на трансферы, более 40 миллионов евро, и это без учета агентских и прочих выплат. 20 миллионов заплачено за Гуса Тила, 13 – за Алекса Крала, в районе 5 миллионов обошелся Соболев. Да они втроем должны играть на уровне «Зенита»! А что мы видим? Команда рискует опуститься нижнюю половину таблицы. Разве это не повод указать человеку на дверь?

(Вскоре после интервью стало известно о том, что совет директоров «Спартака» приня решение об увольнении Цорна. - прим. ред.).

- Кое-кто высказал мысль, что стоит Георгия Ярцева назначить гендиректором «Спартака»...
- Очень уважаю Георгия Александровича, но на этой должности в таком клубе должен работать более молодой специалист. Идеально ему должно быть от сорока до пятидесяти лет, и он должен иметь успешный опыт работы в футбольном менеджменте. »Спартаку» не подойдет какой-нибудь агент, который в своей карьере двух рахитиков куда-то продал. На такой должности должна быть фигура!
- Ходят слухи, что Цорна сменит Александр Жирков, у которого хорошие отношения с Федуном. Ваше мнение?
- Жирков - не спортивный менеджер, а бизнес-менеджер. Знаю людей, которые с ним имели дело. Они не в восторге от этого сотрудничества.
Но у «Спартака» есть такая проблема – там все время строят какую-то бизнес-модель. Я так понимаю, что это идет от владельца. Какая сейчас может быть бизнес-модель? Вы вначале спортивную команду постройте, которая будет приносить результат. У них нет фундамента, а они пытаются построить здание, висящее в воздухе.

- Чем бы ни завершился ближайий матч с «Локомотивом», главный ориентир для «Спартака» сейчас - предстоящий 19 июля полуфинал Кубка России против «Зенита». Чтобы спасти сезон, нужно побеждать в Питере.
- Объективно – у «Спартака» нет шансов против «Зенита». Мы видели, как питерцы укатали в гостях «Краснодар», очень хорошую команду. И они не будут расслабляться. «Зениту» важно оформить золотой дубль. Так что перспективы команды Доменико Тедеско выглядят, мягко говоря, сомнительно.

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