Юный вратарь клуба «Знамя Труда» пришел в себя после удара молнии

Юный голкипер команды «Знамя Труда» из подмосковного Орехово-Зуево Иван Заборовский пришел в себя.

Об этом в интервью изданию «Подъем» сообщила сестра Ивана Карина Заборовская:

«Да это действительно так. Состояние стабильное. На днях переведут из реанимации».

По ее словам, пока врачи не дают прогнозов о том, сколько может занять полное восстановление. Ранее спортсмен находился в искусственной коме и был подключен к аппарату ИВЛ.

Молния попала в Заборовского во время тренировки 4 июля. По словам очевидцев, грозы не было, и погода подходила для физической активности на улице.