ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
07 июля 16:15

Руслан Нигматуллин: Гончаренко удалось перезагрузить команду

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин поделился мнением об игре ЦСКА в последних турах российской премьер-лиги.

- Гончаренко удалось перезагрузить команду, хотя многие, когда белорус уехал домой, сомневались, что это удастся сделать. Но в последних матчах, со «Спартаком» и «Ахматом», ЦСКА предстал совсем другим коллективом, - приводит слова Нигматуллина RT.

Отметим, что до победы над «Спартаком» в матче 25-го тура чемпионата России ЦСКА не мог выиграть в чемпионате семь матчей кряду, четыре раза сыграв вничью и потерпев три поражения.

Напомним, что Гончаренко уехал в Белоруссию после разгромного поражения от «Зенита» (0:4) в матче 23-го тура РПЛ. В следующей игре с «Динамо» (0:0) командой руководил Сергей Овчинников, в то время как Гончаренко находился на трибунах. Белорусский специалист вернулся к работе перед встречей со «Спартаком», в которой армейцы одержали победу со счетом 2:0.

источник: «RT на русском»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
TikTok покидает Гонконг на фоне нового закона о безопасностиОжидания и проблемы. Что случилось со «Спартаком»?В России предлагают увеличить разрешенную скорость на трассахНурмагомедов не сдержался во время похорон отцаШикарная чемпионка мира из России: от нее таких фото не ожидалиРумынка, о которой мечтает весь мир
Руслан Нигматуллин: Гончаренко удалось перезагрузить команду
Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин поделился мнением об игре ЦСКА в последних турах российской премьер-лиги.
07.07.2020 16:15
Футбол
Юный вратарь клуба «Знамя Труда» пришел в себя после удара молнии
16-летний Иван Заборовский находился в искусственной коме.
07.07.2020 16:01
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Герман Ткаченко: Сейчас нет смысла рассуждать о будущем Смолова в «Сельте»
В 13 матчах чемпионата Испании Федор забил два мяча, огорчив «Реал» и «Барселону».
07.07.2020 15:50
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Юрий Семин: Никакой логики в приглашении Николича не вижу
Трехкратный чемпион России еще раз обсудил тему расставания с «Локомотивом».
07.07.2020 15:34
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
«Спартак» объявил о расставании с Цорном
Решение о новом генеральном директоре будет принято в ближайшие дни.
07.07.2020 15:15
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Юрий Семин: Свадебным генералом быть не хочу
Героем очередного выпуска программы «Инсайдеры» станет легенда «Локомотива» Юрий Семин, недавно прекративший сотрудничество с «железнодорожниками».
07.07.2020 15:01
Футбол
Цорн покинет «Спартак»
Цорн покинет «Спартак»
После 26 туров красно-белые занимают седьмое место в чемпионате России.
07.07.2020 14:51
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Ближайший матч «Динамо-Брест» перенесен из-за коронавируса
10 июля чемпионы Белоруссии должны были сыграть дома с клубом «Слуцк».
07.07.2020 14:39
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика