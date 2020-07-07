Руслан Нигматуллин: Гончаренко удалось перезагрузить команду

- Гончаренко удалось перезагрузить команду, хотя многие, когда белорус уехал домой, сомневались, что это удастся сделать. Но в последних матчах, со «Спартаком» и «Ахматом», ЦСКА предстал совсем другим коллективом, - приводит слова Нигматуллина RT.

Отметим, что до победы над «Спартаком» в матче 25-го тура чемпионата России ЦСКА не мог выиграть в чемпионате семь матчей кряду, четыре раза сыграв вничью и потерпев три поражения.

Напомним, что Гончаренко уехал в Белоруссию после разгромного поражения от «Зенита» (0:4) в матче 23-го тура РПЛ. В следующей игре с «Динамо» (0:0) командой руководил Сергей Овчинников, в то время как Гончаренко находился на трибунах. Белорусский специалист вернулся к работе перед встречей со «Спартаком», в которой армейцы одержали победу со счетом 2:0.