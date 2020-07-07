Полуяхтов дисквалифицирован на три игры

Как сообщает пресс-служба организации, «за грубую игру, наказываемую удалением» защитник «Крыльев Советов» Владимир Полуяхтов дисквалифицирован на три матча.

Отмечается, что будет применена дополнительная дисквалификация на три матча, если защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков, которому Полуяхтов нанес травму, спустя 15 дней с момента проведения встречи не сможет участвовать в тренировках.

Напомним, что защитник самарцев был удален с поля на 25-й минуте матча с «Ростовом» (0:0). Чистяков покинул поле из-за повреждения на 31-й минуте встречи.