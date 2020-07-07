Игорь Ледяхов – об увольнении Цорна: В «Спартаке» решили «резать по живому»

- Видимо, все эти приглашения футболистов и тренера успехов не принесли. Что касается работы Доменико Тедеско, то здесь надо только смотреть на результат. С генеральным директором, видимо, не хотели ждать. Решили «резать по живому», - приводит слова Ледяхова «РИА Новости».

Во вторник совет директоров московской команды принял решение о прекращении сотрудничества с Томасом Цорном, отметив, что в клубе на данный момент рассматриваются несколько кандидатов на эту позицию.

Напомним, что Цорн был назначен на должность генерального директора в мае прошлого года. По его инициативе принимались последние трансферные решения, а также на должность главного тренера был приглашен немецкий специалист Доменико Тедеско.