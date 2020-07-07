Сергей Первушин: В каждой игре «Тамбов» пропускает по два гола, после этого тяжело выигрывать

- Обидное поражение, четвертая игра, когда играем через два дня на третий. Было тяжело. Не скажу, что соперник переиграл нас. В принципе, особых моментов не было ни у одной из команд. К сожалению, в каждой игре пропускаем по два гола, после этого тяжело выигрывать, - приводит слова Первушина пресс-служба грозненского клуба.

Добавим, что после этой игры «Ахмат» набрал 30 очков и поднялся на 13-е место в турнирной таблице РПЛ, «Тамбов» с 28 очками опустился на 14-ю строчку.

В следующем туре грозненский клуб на своем поле сыграет против «Зенита», а тамбовская команда на выезде встретится с «Арсеналом».