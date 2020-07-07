Сергей Подпалый: Пропустили три гола со стандартов, это много

- Почему после забитого гола команда так низко села к своим воротам?

- Такой задачи не было, на установке был разговор, что играем дома, надо сыграть понаглее, постараться быстро забить. Это удалось, но после гола сели и дали свободу «Крыльям». Из-за этого они и получили преимущество. Три пропустили со стандартов, это много.

- В стартовом составе дебютировал Хлусевич, как оцените его игру?

- Неплохо. Здорово брал игру на себя, обрабатывал бровку. У него есть проблемы в обороне, но у парня есть желание, он и после матча подходил с вопросами, как надо было действовать. Разберем эти моменты.

- При первом голе у «Крыльев» было всего 3-4 футболиста в штрафной. Как получилось, что Лысцов остался один?

- Это проблема. Будем разбираться, чисто индивидуальные ошибки и невнимание. Посмотрим, кто был виноват.

- Как оцените физическое состояние команды?

- Нормальное, но сказалось, что было три игры за неделю в такую жару. Надеюсь, сейчас ребята отдохнут, дадим выходной. В последней домашней игре постараемся добиться положительного результата.