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08 июля 09:20
автор: Виктор Шарафудинов

Дмитрий Кириченко: В матче «Ростов» – «Уфа» сложно назвать фаворита

Игра 27-го тура чемпионата России состоится сегодня.

Бывший главный тренер «Ростова» и «Уфы» Дмитрий Кириченко оценил шансы своих бывших команд на победу в предстоящем матче.

«Ростов» может иметь преимущество за счет своего поля, но «Уфа» хорошо обороняется, и команде Валерия Карпина будет непросто вскрыть ее редуты, – рассказал Кириченко в интервью «Известиям». – Сложно назвать фаворита. Думаю, обоим коллективам непросто в условиях жесткого графика – два матча в неделю. Но с этим есть сложности у всех команд РПЛ. Ощущение, что в первых двух турах они на энтузиазме и свежести после перерыва были очень активны, а сейчас сдают, поскольку стартовый запал пропадает, а скомканная в условиях пандемии подготовка дает о себе знать. И тут уже особую роль будут играть волевые качества, с которыми у «Ростова» и «Уфы» все в порядке».

Матч 27-го тура чемпионата России «Ростов» – «Уфа» состоится сегодня и начнется в 20:30 по московскому времени.

Ростовчане занимают четвертое место, имея 43 очка, а команда Вадима Евсеева – шестое (33).

источник: «Известия»
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