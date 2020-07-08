Дмитрий Кириченко: В матче «Ростов» – «Уфа» сложно назвать фаворита

Бывший главный тренер «Ростова» и «Уфы» Дмитрий Кириченко оценил шансы своих бывших команд на победу в предстоящем матче.

«Ростов» может иметь преимущество за счет своего поля, но «Уфа» хорошо обороняется, и команде Валерия Карпина будет непросто вскрыть ее редуты, – рассказал Кириченко в интервью «Известиям». – Сложно назвать фаворита. Думаю, обоим коллективам непросто в условиях жесткого графика – два матча в неделю. Но с этим есть сложности у всех команд РПЛ. Ощущение, что в первых двух турах они на энтузиазме и свежести после перерыва были очень активны, а сейчас сдают, поскольку стартовый запал пропадает, а скомканная в условиях пандемии подготовка дает о себе знать. И тут уже особую роль будут играть волевые качества, с которыми у «Ростова» и «Уфы» все в порядке».

Матч 27-го тура чемпионата России «Ростов» – «Уфа» состоится сегодня и начнется в 20:30 по московскому времени.

Ростовчане занимают четвертое место, имея 43 очка, а команда Вадима Евсеева – шестое (33).