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08 июля 11:22
автор: Виктор Шарафудинов

«Локомотив» и «Ростов» заинтересованы в переходе одного из лучших бомбардиров чемпионата Белоруссии

Форвард солигорского «Шахтера» Лисакович в нынешнем сезоне забил девять мячей в 16 матчах.

Нападающий белорусского «Шахтера» Виталий Лисакович собирается продолжить карьеру в Россиии.

Агенты 22-летнего футболиста ведут предварительные переговоры с московским «Локомотивом» и «Ростовом». Об этом сообщает Betting Insider, ссылаясь на анонимный источник.

Солигорский «Шахтер» готов расстаться со своим нападающим, если получит выгодное предложение. Вырученные деньги будут направлены на покупку узбекского полузащитника «Энергетика-БГУ» Жасура Яхшибоева, который, как и Лисакович, в нынешнем сезоне забил девять мячей в белорусской высшей лиге. Оба футболиста в данный момент возглавляет список лучших бомбардиров турнира.

Transfermarkt оценивает стоимость Лисаковича в 800 тысяч евро. В 2018 и 2019 годах воспитанник «Шахтера» выступал на правах аренды в Хорватии за вторую команду загребского «Динамо», «Рудеш» и «Вараждин».

В активе Виталия пять матчей в составе национальной сборной Белоруссии.

источник: Betting Insider
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