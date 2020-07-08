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08 июля 13:41
автор: Виктор Шарафудинов

«Спартак» пожаловался в РФС на комментарий Медведева по поводу выходки Дзюбы и Азмуна

Капитан сборной России имитировал половой акт с иранцем, а гендиректор «Зенита» намекнул, что подобным образом команда поступит с красно-белыми в полуфинале Кубка России.

Заместитель председателя совета директоров московского «Спартака» Сергей Михайлов обратился к председателю комитета по этике Российского футбольного союза Сергею Андееву с жалобой на ФК «Зенит».

Фото заявления было опубликовано в телеграм-канале «Вы кого мне притащили!?».

Вот, что сказано в тексте:

«5 июля после победного матча с «Краснодаром» в раздевалке «Зенита» произошел нашумевший и аморальный эпизод с участием Артема Дзюбы и Сердара Азмуна.

Не считаю правильным вмешиваться в отношения игроков другой команды: они взрослые люди и имеют право выражать свои чувства как считают нужны, но не публично.

Позже генеральный директор ФК «Зенит» Медведев А.И. заявил, что указанная сцена как-то связана с предстоящим полуфинальным матчем Кубка России.

Данная аналогия представляется мне неуместной, за гранью адекватного чувства юмора.

Подобные высказывания официального лица футбольного клуба «Зенит» ставят под сомнение принцип взаимоуважения.

В связи с этим прошу Комиссию дать оценку высказыванию генерального директора ФК «Зенит» с позиции морали и этики».

Полуфинал Кубка России «Зенит» – «Спартак» состоится в Санкт-Петербурге 19 июля.

источник: Телеграм-канал «Вы кого мне притащили!?»
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