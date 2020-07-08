«Спартак» пожаловался в РФС на комментарий Медведева по поводу выходки Дзюбы и Азмуна

Заместитель председателя совета директоров московского «Спартака» Сергей Михайлов обратился к председателю комитета по этике Российского футбольного союза Сергею Андееву с жалобой на ФК «Зенит».

Фото заявления было опубликовано в телеграм-канале «Вы кого мне притащили!?».

Вот, что сказано в тексте:

«5 июля после победного матча с «Краснодаром» в раздевалке «Зенита» произошел нашумевший и аморальный эпизод с участием Артема Дзюбы и Сердара Азмуна.

Не считаю правильным вмешиваться в отношения игроков другой команды: они взрослые люди и имеют право выражать свои чувства как считают нужны, но не публично.