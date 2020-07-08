У вратаря «Спартака» Селихова в поезде украли ботинки

Вратарь московского «Спартака» Александр Селихов сообщил, что у него украли ботинки, когда он на поезде ехал в Орел.

Александр опубликовал в инстаграме видео, где он идет на территории вокзала в одних носках и рассказал следующее:

«Еду к бабушке. Уснул на верхней полке. Когда осталось десять минут, с нее спускаюсь и понимаю, что у меня… украли ботинки. Добро пожаловать в Орел».

Вратарь получил травму 8 сентября прошлого года, после чего перенес операцию на ахилловом сухожилии в Финляндии. В нынешнем сезоне Селихов не провел ни одного матча.

Прошлый раз Александр защищал ворота «Спартака» 6 апреля минувшего года в матче 22-го тура чемпионата-2018/19 против ЦСКА. Красно-белые на своем поле уступили 0:2.