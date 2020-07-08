«Кайрат» объявил о заключении контракта с Вагнером Лавом

Казахстанский «Кайрат» на своем официальном сайте объявил о заключении контракта с 36-летним бразильским нападающим Вагнером Лавом.

Соглашение рассчитано на шесть месяцев. В нем предусмотрена возможность продления.

Вагнера Лава считают одним из лучших легионеров в истории чемпионатов России. За ЦСКА бразилец играл с 2004 по 2012 год с перерывами на аренду в «Палмейрас» и «Фламенго», а затем провел в ЦСКА первую половину 2013 года, после чего отправился в Китай.

Всего за армейцев Вагнер Лав сыграл 259 матчей и забил 124 мяча, трижды став чемпионом, шесть раз обладателем Кубка России и четыре раза – Суперкубка России, а также победителем розыгрыша Кубка УЕФА.

Также на счету Вагнера 20 матчей и четыре гола за сборную Бразилии, в составе которой он дважды стал обладателем Кубка Америки в 2004 и 2007 годах.