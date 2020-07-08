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08 июля 15:47
автор: Виктор Шарафудинов

«Кайрат» объявил о заключении контракта с Вагнером Лавом

Соглашение с бывшим нападающим ЦСКА рассчитано на полгода.

Казахстанский «Кайрат» на своем официальном сайте объявил о заключении контракта с 36-летним бразильским нападающим Вагнером Лавом.

Соглашение рассчитано на шесть месяцев. В нем предусмотрена возможность продления.

Вагнера Лава считают одним из лучших легионеров в истории чемпионатов России. За ЦСКА бразилец играл с 2004 по 2012 год с перерывами на аренду в «Палмейрас» и «Фламенго», а затем провел в ЦСКА первую половину 2013 года, после чего отправился в Китай.

Всего за армейцев Вагнер Лав сыграл 259 матчей и забил 124 мяча, трижды став чемпионом, шесть раз обладателем Кубка России и четыре раза – Суперкубка России, а также победителем розыгрыша Кубка УЕФА.

Также на счету Вагнера 20 матчей и четыре гола за сборную Бразилии, в составе которой он дважды стал обладателем Кубка Америки в 2004 и 2007 годах.

Предыдущим клубом бразильского нападающего был «Коринтианс». В прошлом году в составе команды из Сан-Паулу он забил пять мячей в 30 матчах бразильской серии А.

источник: ФК «Кайрат»
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