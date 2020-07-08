Александр Тарханов: У «Спартака» Тедеско нет определенного стиля. Кто в лес, кто по дрова

Бывший ассистент Олега Романцева в «Спартаке» Александр Тарханов высказался по поводу работы Доменико Тедеско в России.

«В общем-то Тедеско еще мало работает, хотя с октября уже прошло больше, чем полгода, – рассказал Тарханов в интервью «РИА Новости». – За это время можно было выстроить какой-то рисунок игры, но пока ему это не удается. Четкого рисунка игры нет, позиционная игра не получается. Как сказал кто-то из специалистов – кто в лес, кто по дрова. Пока что я вижу, что нет какой-то игры и определенного стиля. Каждый играет так, как сможет, нет отлаженных командных действий.

Сложно сказать, - отметил специалист, отвечая на вопрос, сможет ли Тедеско привести команду к успеху в следующем сезоне. Может быть, футболисты лучше поймут то, что хочет от них тренер. Все-таки Тедеско грамотный специалист, он работал в бундеслиге. Возможно, у игроков пока нет понимания требований тренера. Или собраны игроки не того уровня, которые могут быть лидерами команды. Плюс очень важна обстановка в клубе».

Бывший тренер «Шальке» Тедеско стал главным тренером «Спартака» 19 октября 2019 года, сменив в этой должности Олега Кононова.

За четыре тура до конца чемпионата красно-белые занимают седьмое место, набрав 32 очка.