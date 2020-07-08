В «Спартаке» опровергли отъезд Селихова в Орел

- Информация о том, что Александр Селихов покинул расположение клуба и находится в Орле, не соответствует действительности. Он находится в расположении команды, ежедневно тренируется вместе с остальными игроками. Видео, опубликованное в Instagram Александра, сделано не самим футболистом, - цитирует «РИА Новости» пресс-службу красно-белых.

Ранее голкипер «Спартака» опубликовал в своем инстаграме видео, на котором мужчина, идущий территории вокзала в одних носках, сообщает, что в поезде у него украли обувь.

Напомним, что Селихов получил травму 8 сентября прошлого года, после чего перенес операцию на ахилловом сухожилии в Финляндии. В нынешнем сезоне вратарь не провел ни одного матча. Последний раз голкипер защищал ворота «Спартака» 6 апреля минувшего года в матче 22-го тура чемпионата-2018/19 против ЦСКА. В той игре Селихов повредил палец руки и на 68-й минуте был заменен на Александра Максименко.