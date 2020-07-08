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08 июля 16:29

«Фратрия» поддержала «Спартак» и Тедеско перед матчем с «Локомотивом»

Объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» обратилось к команде и тренерскому штабу красно-белых.

«Вновь, уже который раз за последние годы, «Спартак» в центре скандала и на первых полосах всех спортивных СМИ. В концовке чемпионата и перед решающими играми в Кубке мы все слышим и читаем не о футболе, а о том, что будет когда-то потом.

В таких условиях мы хотим сказать главное нашей команде и тренерскому штабу – мы за вас, парни! Мы верим вам и верим в вас! Верим, что сможете не поддаться на весь этот шум и достойно доиграть этот сезон».

Накануне стало известно, что Томас Цорн был уволен с поста генерального директора красно-белых. Позже в СМИ появилась информация, что в ближайшее время команду может покинуть главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско, которого на должность наставника команды приглашал Цорн.

Напомним, что сегодня в рамках 27-го тура чемпионата России «Спартак» на своем поле сыграет против «Локомотива». Встреча пройдет в Москве на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 20.30 по московскому времени.

источник: «Фратрия»
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«Фратрия» поддержала «Спартак» и Тедеско перед матчем с «Локомотивом»
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