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08 июля 18:25

Шамиль Газизов – о возможном уходе в «Спартак»: Сейчас не время для комментариев

Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов отказался комментировать свое возможное назначение на пост генерального директора «Спартака».

- У меня через три часа игра с «Ростовом», поэтому я комментировать ничего не буду, сейчас не время, - цитирует Газизова News.ru.

Матч 27-го тура «Ростов» – «Уфа» состоится сегодня и начнется в 20:30 по московскому времени. «Уфа» занимает шестое место в чемпионате России, на одно очко опережая «Спартак».

Во вторник совет директоров московской команды принял решение о прекращении сотрудничества с Томасом Цорном, отметив, что в клубе на данный момент рассматриваются несколько кандидатов на эту позицию.

Ранее появилась информация, что Газизов, которого считают возможным преемником уволенного Цорна, вчера находился в Москве.

источник: News.ru
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