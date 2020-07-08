Шамиль Газизов – о возможном уходе в «Спартак»: Сейчас не время для комментариев

- У меня через три часа игра с «Ростовом», поэтому я комментировать ничего не буду, сейчас не время, - цитирует Газизова News.ru.

Матч 27-го тура «Ростов» – «Уфа» состоится сегодня и начнется в 20:30 по московскому времени. «Уфа» занимает шестое место в чемпионате России, на одно очко опережая «Спартак».

Во вторник совет директоров московской команды принял решение о прекращении сотрудничества с Томасом Цорном, отметив, что в клубе на данный момент рассматриваются несколько кандидатов на эту позицию.

Ранее появилась информация, что Газизов, которого считают возможным преемником уволенного Цорна, вчера находился в Москве.