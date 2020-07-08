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08 июля 20:21

Футболисты «Зенита» получили золотые медали чемпионата России

В среду в Санкт-Петербурге состоялся матч 27-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Сочи» (2:1).

После окончания встречи, футболисты петербургского футбольного клуба получили золотые медали премьер-лиги.

Также команде был вручен кубок победителя российской премьер-лиги.

Напомним, что в воскресенье «Зенит» на выезде обыграл «Краснодар» (4:2) и досрочно стал чемпионом страны.

источник: «Советский спорт»
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