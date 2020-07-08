Футболисты «Зенита» получили золотые медали чемпионата России

Петр Авен: Хаотичные изменения в «Спартаке» каждые полгода ничем не оправданы

Болельщик «Спартака», банкир Петр Авен считает, что немецкому специалисту Доменико Тедеско необходимо дать время на посту главного тренера красно-белых.