Футболисты «Зенита» получили золотые медали чемпионата России

После окончания встречи, футболисты петербургского футбольного клуба получили золотые медали премьер-лиги.
Также команде был вручен кубок победителя российской премьер-лиги.
Напомним, что в воскресенье «Зенит» на выезде обыграл «Краснодар» (4:2) и досрочно стал чемпионом страны.
Чемпионы России получают золотые медали! #МыЧемпионы💙 pic.twitter.com/rIBJixhvF1— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) July 8, 2020
Кто чемпионы? Мы чемпионы! pic.twitter.com/lVCzFYmlIt— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) July 8, 2020
источник: «Советский спорт»