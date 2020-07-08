Андрей Червиченко: Только недалекие люди могли говорить, что «Зенит» сдаст матч

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко – о матче «Зенит» – «Сочи».

– Что ждали от матча «Зенит» - «Сочи»? Многие полагали, что питерцы помогут «младшим братьям». Но игра получилась упорной и тяжелой для «Зенита».

– Только недалекие люди могли говорить, что «Зенит» сдаст матч. Не понимаю, как в наше время руководитель клуба может прийти в раздевалку и сказать: «Ребята, сегодня матч сдаем». Да футболисты после этого перестанут воспринимать его серьезно. Такое могло быть в 90-х, когда в команде были только российские футболисты. А как объяснить это иностранцам, тому же Малкому? Мы же видели, как он играл в этом матче, да и во всех предыдущих после возобновления чемпионата.

Как Азмун с Дзюбой и другие выкладывались с «Сочи», как все хотели выиграть. Знаю, что очень много болельщиков собрались в Питере праздновать чемпионство. Несколько моих друзей уехали в Санкт-Петербург отмечать победу. Люди даже ничьей не поняли бы, не говоря о поражении.