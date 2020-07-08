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08 июля 22:47

Константин Парамонов: Пока шансы есть, будем биться, правда, сил мало

Главный тренер «Оренбурга» Константин Парамонов прокомментировал результат матча с ЦСКА (0:4).

- Полчаса мы выдержали, была организованная игра, ЦСКА создал только один момент. Но после допустили ошибку, потом еще одну, другую. Дальше не было ни сил, ни моментов особо. Пока шансы есть, будем биться. Правда, сил мало, - приводит слова Парамонова «РИА Новости».

Добавим, что после этой игры ЦСКА набрал 46 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ, «Оренбург» с 23 очками занимает последнее место.

В следующем туре ЦСКА на своем поле сыграет против «Рубина», а «Оренбург» дома встретится с «Ростовом».

источник: «РИА Новости»
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