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08 июля 23:08

Леонид Федун: На этой неделе Газизов приступит к работе

«Спартак» назначил Шамиля Газизова на должность генерального директора красно-белых.

- На этой неделе Газизов приступит к работе в качестве генерального директора, - цитирует Федуна «РИА Новости».

Отметим, что до сегодняшнего дня Газизов занимал аналогичную должность в «Уфе».

В минувший вторник совет директоров московской команды принял решение о прекращении сотрудничества с Томасом Цорном, занимающим пост генерального директора клуба.

Добавим, что после 27 туров чемпионата «Спартак», набрав 33 очка, занимает седьмое место в турнирной таблице российской премьер-лиги.

источник: «РИА Новости»
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