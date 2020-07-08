Леонид Федун: На этой неделе Газизов приступит к работе

- На этой неделе Газизов приступит к работе в качестве генерального директора, - цитирует Федуна «РИА Новости».
Отметим, что до сегодняшнего дня Газизов занимал аналогичную должность в «Уфе».
В минувший вторник совет директоров московской команды принял решение о прекращении сотрудничества с Томасом Цорном, занимающим пост генерального директора клуба.
Добавим, что после 27 туров чемпионата «Спартак», набрав 33 очка, занимает седьмое место в турнирной таблице российской премьер-лиги.
источник: «РИА Новости»