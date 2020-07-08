Доменико Тедеско: Хотел бы, чтобы судьи уважали нашу работу

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско высказался о работе судей после матча 27-го тура премьер-лиги с «Локомотивом» (1:1) на «Открытие Арене».

«Я уважаю работу судей, знаю, что она непростая, но также я бы хотел, чтобы они уважали и нашу работу, которая тоже не является простой, – сказал немец. – То, что сегодня произошло, уже не в первый раз происходит в матчах «Спартака». Сегодня мы играли очень молодым составом, и в который раз против нас выносятся неоднозначные решения со стороны судейской бригады.

Говоря про пенальти, я не буду оспаривать сам факт его назначения, но Умяров до этого, не нарушая правил против Жоау Мариу, сыграл чисто в мяч, однако арбитр свистнул фол в пользу «Локомотива», который в итоге привел к пенальти».

Напомним, «Локомотив» сравнял счет после пенальти, назначенного за нарушение полузащитника Наиля Умярова против полузащитника Алексея Миранчука.

За споры с арбитром Сергеем Лапочкиным Тедеско был удален.