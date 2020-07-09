Сергей Прядкин: Возобновление сезона РПЛ дало нам уникальный опыт

- Возобновление сезона РПЛ в условиях соблюдения новых санитарных норм дало нам уникальный опыт проведения чемпионата, который теперь будет распространен на ФНЛ, ПФЛ и других организаторов соревнований. Мы обсудили с коллегами все сложности, с которыми столкнулись при рестарте сезона, и поделились наработками по их предупреждению в будущем, - цитирует Прядкина официальный сайт РФС.

Напомним, что сезон РПЛ был приостановлен 17 марта из-за пандемии коронавируса и возобновлен 19 июня. Чемпионаты ФНЛ и ПФЛ сезона-2019/20 были завершены досрочно.