«Химки» подтвердили свое участие в премьер-лиге в следующем сезоне

Напомним, еще в середине июня «Химки» прошли лицензирование для участия в премьер-лиге. Однако требовалось подтверждение намерений клуба выступить именно в РПЛ, а не в ФНЛ. Такое подтверждение 9 июля клуб в лигу отправил. При этом в качестве резервного стадиона химчане заявили «Открытие Арену».

Добавим, что команда Сергея Юрана завоевала путевку в РПЛ по итогам досрочно завершенного сезона-2019/20 в ФНЛ, заняв второе место. После этого возникла неопределенность с получением клубом необходимого объема финансирования для выступлений в элитном дивизионе. В итоге средства были найдены.

Также в премьер-лигу пробился волгоградский «Ротор». Таким образом, из РПЛ летом вылетят команды, занявшие 15-е и 16-е места, которых и заменят «Химки» и «Ротор».