Состоялась жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы

Пресс-служба УЕФА представила результаты жеребьевки ¼ и ½ финала Лиги Европы.
Напомним, победитель каждой пары будет определен по итогам одного матча.
¼ финала
1. «Вольфсбург» (Германия) / «Шахтёр Донецк» (Украина) – «Айнтрахт» (Германия) / «Базель» (Швейцария)
2. ЛАСК (Австрия) / «Манчестер Юнайтед» (Англия) – «Истанбул Башакшехир» (Турция) / «Копенгаген» (Дания)
3. «Интер» (Италия) / «Хетафе» (Испания) – «Рейнджерс» (Шотландия) / «Байер» (Германия)
4. «Олимпиакос» (Греция) / «Вулверхэмптон» (Англия) – «Севилья» (Испания) / «Рома» (Италия)
В рамках полуфинала встретятся победитель четвертого четвертьфинала и второго. В другой поединке сыграют лучшие команды третьего и первого четвертьфиналов.
УЕФА опубликовал результаты жеребьевки ¼ и ½ финала Лиги чемпионов