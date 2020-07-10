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10 июля 14:50
автор: Артур Гичунцев

Состоялась жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы

Матчи состоятся в Германии и пройдут при пустых трибунах.

Пресс-служба УЕФА представила результаты жеребьевки ¼ и ½ финала Лиги Европы.

Напомним, победитель каждой пары будет определен по итогам одного матча.

¼ финала

1. «Вольфсбург» (Германия) / «Шахтёр Донецк» (Украина) – «Айнтрахт» (Германия) / «Базель» (Швейцария)

2. ЛАСК (Австрия) / «Манчестер Юнайтед» (Англия) – «Истанбул Башакшехир» (Турция) / «Копенгаген» (Дания)

3. «Интер» (Италия) / «Хетафе» (Испания) – «Рейнджерс» (Шотландия) / «Байер» (Германия)

4. «Олимпиакос» (Греция) / «Вулверхэмптон» (Англия) – «Севилья» (Испания) / «Рома» (Италия)

В рамках полуфинала встретятся победитель четвертого четвертьфинала и второго. В другой поединке сыграют лучшие команды третьего и первого четвертьфиналов.

УЕФА опубликовал результаты жеребьевки ¼ и ½ финала Лиги чемпионов

источник: UEFA (УЕФА)
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