«Смолевичи» обыграли «Ислочь»

В белорусской высшей лиге «Смолевичи» на своем поле обыграли «Ислочь» со счетом 3:1.

Нападающий хозяев Владислав Ложкин оформил дубль еще в первом тайме, отличившись на 21-й и 35-й минутах. На 78-й третий гол «Смолевичей» забил Александр Джигеро, и лишь в компенсированное время (90+1) гостям удалось «размочить» счет стараниями Александра Макася.

«Смолевичи», сыграв 16 матчей, занимают предпоследнее 15-е место, набрав 14 очков.

«Ислочь» находится на восьмой строчке таблицы, оставшись с 23 очками после 17 игр.

17 июля «Ислочь» сыграет в гостях с ФК «Слуцк», 18 июля состоится матч «Витебск» – «Смолевичи».