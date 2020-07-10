Евгений Ловчев: Очень плохо то, что сделал Медведев

Чемпион СССР 1969 года в составе «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал жалобу московского клуба в Комитет по этике РФС на генерального директора «Зенита» Александра Медведева.

«Это обращение – не кляуза, это нормально, – заявил Ловчев в интервью «РИА Новости». – С Артемом Дзюбой я дружу, совершенно не обращаю внимания на то, что он сделал с Сердаром Азмуном. Это шалости. Вопрос в том, кто выложил это в сеть и зачем это нужно было? Выложили, можно поулыбаться. Но зачем руководитель клуба «Зенит», взрослый человек, который должен воспитывать своих футболистов, говорит о том, что было показано, как они будут «Спартак» драть? Это что вообще такое?

Болельщики «Зенита» это расценивают как кляузу. А спартаковские болельщики видят, что было сказано, что будут драть «Спартак». Очень плохо, что это сделал Медведев. Теперь болельщики обоих клубов возбуждены. «Спартак», согласно силе закона, обращается в комитет по этике РФС, только и всего».

Полуфинал Кубка России «Зенит» – «Спартак» состоится 19 июля.