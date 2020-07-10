«Ноа» выиграл Кубок Армении, уступая в финале 1:4 после первого тайма

Ереванский клуб «Ноа», созданный в 2017 году, впервые стал обладателем Кубка Армении.

В финале против прошлогоднего чемпиона страны «Арарат-Армении» футболисты «Ноа» уступали 1:4 после первого тайма, но отыгрались во второй половине встречи (4:4). В дополнительное время соперники еще раз обменялись голами и был зафиксирован счет 5:5.

Определять победителя пришлось в серии пенальти, победителем которой стал «Ноа» (7:6).

В составе «Ноа» оформили дубли россияне Максим Майрович (39-я и 60-я минуты) и Владимир Азаров, реализовавший пенальти на 56-й и 114-й. Еще один гол на счету молдаванина Дана Спэтару (67-я).

За «Арарат-Армению» по два гола забили нигерийцы Огана Луис (8-я и 40-я минуты) и Юсуф Отубанджо (29-я и 115-я). На 23-й минуте российский защитник «Ноа» Алан Татаев направил мяч в свои ворота.