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10 июля 22:38
автор: Виктор Шарафудинов

Источник: CAS оправдает «Манчестер Сити» и отменит запрет УЕФА на выступления в еврокубках

В феврале Европейский союз футбольных ассоциаций наказал «горожан» двухлетней дисквалификацией за нарушение регламента финансового Fair Play.

Спортивный арбитражный суд (CAS) отменит санкции УЕФА против «Манчестер Сити», и команда Хосепа Гвардиолы в следующем сезоне сможет выступить в Лиге чемпионов.

Об этом написал в твиттере журналист BBC Иан Чизмэн:

«Похоже, «Манчестер Сити» будет полностью оправдан CAS от всех обвинений УЕФА. Это, то что я слышал. Еще ничего не подтверждено, но мы обо всем узнаем завтра или в понедельник».

В феврале УЕФА объявил о том, что за нарушение регламента финансового Fair Play «Манчестер Сити» не сможет выступать в еврокубках в сезонах-2020/21 и 2021/22, а также будет обязан выплатить штраф в 30 миллионов евро. Английский клуб подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд.

источник: BBC
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