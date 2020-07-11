Болельщики «Тоттенхэма» наняли самолет для протеста против Леви во время дерби против «Арсенала»

The Telegraph сообщает, что болельщики «Тоттенхэма» наняли небольшой самолет для акции протеста против президента клуба Дэниэла Леви.

Во время завтрашнего лондонского дерби «Тоттенхэм» – «Арсенал» самолет пролетит над стадионом «шпор» с баннером с такой надписью: «ENIC и Леви – на выход».

ENIC – это инвестиционная компания, которой принадлежат 85,55% акций «Тоттенхэма». Ее владельцами являются 83-летний бизнесмен Джо Льюис, который проживает на Багамских островах (70,6%) и непосредственно сам Леви (29,4%), руководящий «Тоттенхэмом» с 2001 года.

Представитель группы болельщиков, организовавшей полет, заявил, что они будут проводить подобные акции регулярно:

«Мы считаем, что это необходимо. Год назад Мы были почти наравне с «Ливерпулем», когда вышли в финал Лиги чемпионов, а теперь мы на целых 10 шагов позади.