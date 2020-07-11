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11 июля 15:54
автор: Виктор Шарафудинов

Анзор Кавазашвили: Тедеско позвали зря. Приглашаем посредственных тренеров

Бывший вратарь «Спартака» оценил работу итальянского немца в России.

Чемпион СССР в составе «Торпедо» и «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал уход генерального директора красно-белых Томаса Цорна, а также работу в московском клубе нынешнего главного тренера Доменико Тедеско.

«Первая ошибка Цорна заключается в том, что он вообще пошел в московский «Спартак», – рассказал Кавазашвили в интервью «Московскому комсомольцу». – Он был агентом по продаже игроков, а пришел во всемирно известный клуб. Здесь не так легко можно принимать решения, и приглашать надо не посредственных игроков и тренеров, а только классных футболистов-легионеров. Классных, еще раз хочу подчеркнуть. И тренера сюда надо приглашать классного. Нет своих, русских тренеров, что ли? Полно. Но им не доверяют.

И Тедеско позвали зря. Приглашаем посредственных тренеров, генеральных директоров».

За три тура до конца чемпионата «Спартак» занимает восьмое место, набрав 33 очка.

Сегодня 11 июля команда Тедеско сыграет на выезде с ФК «Сочи». Матч начнется в 20:30 по московскому времени.

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