Итальянский тренер Де Бьязи возглавил сборную Азербайджана

ANSA сообщает, что 64-летний итальянец Джанни Де Бьязи назначен новым главным тренером сборной Азербайджана.

Помогать ему будут соотечественники Бенито Карбоне и Клаудио Беллуччи, а также Ариф Асадов.

В прошлом Де Бьязи работал с различными итальянскими клубами, а также с испанскими «Леванте» и «Алавесом». Наибольших успехов добился на посту главного тренера сборной Албании, где трудился с 2011 по 2017 годы. Под руководством итальянца албанская национальная команда впервые в своей истории пробилась на международный турнир, став участником Евро-2016.

А вот сотрудничество с «Алавесом» получилось неудачным. Де Бьязи осенью 2017 года проработал в испанском клубе всего лишь два месяца, а затем был уволен. С тех пор он не занимался тренерской работой.

В прошлом году азербайджанскую сборную тренировал хорват Никола Юрчевич. Команда заняла последнее место в группе E отборочного турнира Евро-2020, набрав одно очко в восьми матчах против Хорватии, Уэльса, Словакии и Венгрии.