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11 июля 19:59
автор: Дмитрий Аполоник

Сергей Подпалый: Болельщики должны вернуться и хорошо болеть за «Арсенал»

«Арсенал» выиграл у «Тамбова» в 28-м туре премьер-лиги.

Главный тренер «Арсенала» Сергей Подпалый подвел итоги матча с «Тамбовом» (2:1) в 28-м туре премьер-лиги.

– Сегодня «Арсенал» сыграл дисциплинированно?
– Об этом и просили ребят. Игра была на результат, нужно было дисциплинированно сыграть, прежде всего в обороне. После четырех пропущенных в прошлой игре надо было сыграть аккуратно, мы разобрали ошибки по горячим следам. Думаю, игра была хорошая, интересная для зрителей, обоюдоострая. В первом тайме у нас не все получалось в атаке, во втором тайме хорошие моменты были, но, к сожалению, и у наших ворот тоже. Хорошо, что все хорошо закончилось

– Как оцените игру Пантелеева?
– Он уже не первый, кто у нас дебютирует. Достойно сыграл, хладнокровно исполнил пенальти. Выполнил на поле задачу, которая была поставлена перед ним.

– В чем причина большого количества ошибок?
– В первую очередь нервы. Нам было очень важно набрать очки, поэтому ребята боялись допустить ошибку, а в таких ситуациях обычно ошибки и допускаются.

– Травмы Денисова и Костадинова серьезные?
– Надеюсь, Костадинов восстановится, у него и раньше была эта травма. У Денисова проблема: если это действительно надрыв задней поверхности бедра, то к «Уралу» он вряд ли успеет восстановиться. К «Уфе», может быть, шанс будет.

– Как отреагировала команда на акцию болельщиков (фанаты «Арсенала» молчали первые 30 минут)?
– Болельщики могут предъявлять претензии, когда нет самоотдачи. По сегодняшней игре, думаю, не должно быть никаких претензий, игроки потихоньку исправляются. Болельщики должны поверить в команду, вернуться и хорошо болеть за «Арсенал».

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