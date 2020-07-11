Сергей Подпалый: Болельщики должны вернуться и хорошо болеть за «Арсенал»

Главный тренер «Арсенала» Сергей Подпалый подвел итоги матча с «Тамбовом» (2:1) в 28-м туре премьер-лиги.

– Сегодня «Арсенал» сыграл дисциплинированно?

– Об этом и просили ребят. Игра была на результат, нужно было дисциплинированно сыграть, прежде всего в обороне. После четырех пропущенных в прошлой игре надо было сыграть аккуратно, мы разобрали ошибки по горячим следам. Думаю, игра была хорошая, интересная для зрителей, обоюдоострая. В первом тайме у нас не все получалось в атаке, во втором тайме хорошие моменты были, но, к сожалению, и у наших ворот тоже. Хорошо, что все хорошо закончилось

– Как оцените игру Пантелеева?

– Он уже не первый, кто у нас дебютирует. Достойно сыграл, хладнокровно исполнил пенальти. Выполнил на поле задачу, которая была поставлена перед ним.

– В чем причина большого количества ошибок?

– В первую очередь нервы. Нам было очень важно набрать очки, поэтому ребята боялись допустить ошибку, а в таких ситуациях обычно ошибки и допускаются.

– Травмы Денисова и Костадинова серьезные?

– Надеюсь, Костадинов восстановится, у него и раньше была эта травма. У Денисова проблема: если это действительно надрыв задней поверхности бедра, то к «Уралу» он вряд ли успеет восстановиться. К «Уфе», может быть, шанс будет.